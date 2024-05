Zaccagni, la moglie Chiara Nasti litiga per una borsa

Ennesima lite social per Chiara Nasti . La moglie di Mattia Zaccagni è una delle influencer più seguite e allo stesso tempo criticate. Questa volta un follower ha avuto da ridire sull'ultima foto che la 26enne ha postato su Instagram: un'immagine che la ritrae allo specchio con il giocatore della Lazio. "Abbiamo capito che hai la Chanel... Che ostentazione burina" , ha scritto l'utente riferendosi alla borsa che si nota in primo piano nello scatto. Una borsa di lusso il cui valore supera i tremila euro.

La borsa di Chiara Nasti fa discutere

Il commento sulla borsa ha infastidito, e non poco, Chiara Nasti, che ha replicato per le rime: "C...o vuoi? Ostentazione di che? Ho bisogno di ostentare quella borsetta? Manco avessi detto orologio o un gioiello". La moglie di Zaccagni è incinta: in estate nascerà una bambina che si chiamerà Dea o Sole. La coppia ha già un figlio, Thiago, arrivato nel 2022.