Kate Middleton ultime news, la profezia e una decisione a sorpresa

Kate Middleton continua la sua battaglia contro il tumore e il principe William le è accanto senza sosta. In questi giorni, in Inghilterra, si parla molto di una profezia secondo cui a Kate, anni fa, sarebbe stata anticipata una dura battaglia di salute che però "avrebbe poi vinto". Vero o no, un altro tema uscito nei giorni scorsi sulla stampa inglese riguarda la decisione che lei e William avrebbero preso sull'educazione del figlio George: Kate avrebbe voluto un'educazione scolastica più "normale" per modernizzare la monarchia, il marito invece, come tradizione, avrebbe scelto per il primogenito - ed erede al trono - un college diverso. Quello di Eton, dove hanno studiato sia lui sia suo fratello Harry. Kate in un primo momento si sarebbe detta contraria, poi ha accettato la scelta di William. Anche perché in questo momento, forse, le priorità sono altre.