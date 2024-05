Ultime news su Chiara Ferragni: il compleanno e la svolta sexy

Sette anni fa festeggiava quasi per una settimana intera con gli amici i 30 anni poi, a Verona, Fedez in mondovisione le chiedeva di sposarlo. Da lì iniziava l'era Ferragnez: matrimonio, figli, Sanremo, Serie tv e tutto quello che negli anni ha contribuito alla creazione di un impero che sembrava inattaccabile. Il "caso pandoro" ha dimostrato che così non era e oggi, che compie 37 anni, per Chiara Ferragni è il compleanno più triste: separata, anche se non ufficialmente, e completamente in crisi dal punto di vista professionale.