Kate Middleton news, Harry vuole vederla ma la decisione di William è clamorosa

Il principe Harry è a Londra e vorrebbe incontrare sua cognata, Kate Middleton, a cui è molto legato. Non la vede da anni, dopo la diagnosi di cancro è rimasto, dicono i media inglesi, "molto scosso" e per questo, essendo a Londra per l'anniversario degli Invictus Games, vorrebbe vederla. Ma William pare irremovibile: dopo le rivelazioni di Harry e Meghan su tutta la famiglia reale e sulla stessa Kate non vuole che la moglie sia turbata in un momento delicato. E, sottolinea la stampa inglese, ci sarebbe anche il timore che Harry possa fare poi altre rivelazioni delicate.