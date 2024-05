L'appello di Muratov: "Papa Francesco convochi Messi al tavolo della Pace"

ROMA - In occasione del secondo Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana , che si sta tenendo nella Capitale in questi giorni, sono accorsi scienziati, economisti, manager, campioni dello sport e semplici cittadini. Ospiti d'onore dell'evento, aperto dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, diversi premi Nobel , tra i quali anche il giornalista russo Dmitrji Muratov , protagonista di un singolare appello.

Muratov "chiama" Messi

Intervenuto al tavolo della Pace, il direttore di Novaja Gazeta si è speso per tentare di fermare la guerra tra Russia e Ucraina, rivolgendosi a tutte le persone influenti del mondo e in particolare a Papa Francesco affinché, da argentino, convochi anche Lionel Messi: "Bisogna coinvolgere tutti per il cessate il fuoco e la pace tra Russia e Ucraina. Il Papa dovrebbe chiedere un aiuto anche a Messi, che è la persona più conosciuta al Mondo".