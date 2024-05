Terremoto, tre scosse forti ai Campi Flegrei: avvertite anche a Napoli

NAPOLI - La terra è tornata a tremare oggi ai Campi Flegrei. All'ora di pranzo, all'uscita di scuola, moltre scosse sono state registrate tre forti scosse di terremoto. Alcune sono state avvertite anche a Napoli. E' tutta la mattina che la terra trema a diversa intensità in quella porzione della Campania. In soli quattro minuti, tra le ore 13.25 e le 13.29 si sono verificate nella stessa zona tre scosse, circostanza che ha fatto pensare alle persone che si fosse in presenza di un solo, lungo, terremoto, aumentando la paura e l'apprensione. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni.

Terremoto, paura a Pozzuoli

Momenti di paura a Pozzuoli per le due scosse di terremoto di magnitudo 3.7 e 3.6 che si sono verificate alle 13.25 e 13.26. Nella popolosa città flegrea ad ovest di Napoli sono state molte le persone scese in strada per precauzione, nonostante l'abitudine al fenomeno bradisismico che caratterizza l'area e che si è riacutizzato da circa un anno. L'orario delle scosse coincideva inoltre con l'orario di uscita da scuola e all'esterno di diversi istituti erano presenti parecchi ragazzi. Dopo qualche minuto l'allarme è rientrato e tutto è tornato alla normalità. La Polizia municipale di Pozzuoli, in coordinamento con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gigi Manzoni, è impegnata nei controlli sul territorio per verificare la segnalazione di eventuali danni. Al momento non risultano danni a persone o cose.

Il sindaco

"Le vostre paure sono le mie paure. Le vostre preoccupazioni sono le mie e di tutta la mia giunta. Seguiamo le indicazioni del mondo scientifico che continua a ribadire che nulla è cambiato nel nostro sottosuolo. Non è semplice, lo so". Lo scrive il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Gigi Manzoni, in un post pubblicato su Facebook pochi minuti dopo le due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 3.7 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei