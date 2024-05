Baba Vanga, la profezia clamorosa sui viaggi del tempo lascia senza parole

Incredibile Baba Vanga: la Nostradamus dei Balcani aveva previsto persino i viaggi nel tempo. La data: 2304. I suoi seguaci sono convinti che avrà ragione anche stavolta. La veggente bulgara scomparsa quasi 30 anni fa avrebbe previsto per quest'anno condizioni metereologiche terrificanti e negli ultimi giorni gli "inglesi si sono svegliati molto spaventati dopo una serie di forti temporali, come se fosse esplosa una bomba", riporta il Mirror. Ma non sarebbe finita qui perché la sensitiva avrebbe ipotizzato anche una crisi economica e scoperte rivoluzionarie in campo scientifico.