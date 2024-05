"Kate Middleton nascosta per anni?": il mistero che agita gli inglesi

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? E' questa una delle domande che gli inglesi si fanno più spesso. Stanno alle ultime indiscrezioni sembra che per rivedere la principessa del Galles, che continua la sua battaglia contro il cancro, a pieno ritmo potrebbero "volerci anni". E questo agita non poco gli inglesi. Intanto, Re Carlo ha scelto la principessa Beatrice (sua nipote) per alcuni impegni istituzionali, segno che il rientro di Kate non è così vicino.