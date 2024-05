Re Carlo rivela lo strano effetto collaterale del suo trattamento contro il cancro

Il tumore ha cambiato la vita di Re Carlo III. Il monarca, 75 anni, ha recentemente confessato di aver perso il senso del gusto. Un effetto collaterale del suo trattamento contro il cancro che ha rivelato durante una visita all'Army Flying Museum nell'Hampshire, in Inghilterra. Un veterano dell'esercito britannico di nome Aaron Mapplebeck ha detto a Charles di aver perso il senso del gusto mentre era in cura per il cancro lo scorso anno. Più precisamente l'uomo ha ricordato come un anno fa si è dovuto sottoporre a un trattamento di chemioterapia a seguito di un tumore ai testicoli e di aver perso completamente il senso del gusto. Il Re ha così ammesso di soffrire dello stesso disturbo da mesi, da quando si sottopone alle cure contro il cancro.