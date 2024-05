Al Bano, furiosa replica dopo le polemiche sull'inno: "Non sentivo niente"

Al Bano Carrisi ha replicato alle critiche ricevute, soprattutto sui social, per la sua esibizione dell'Inno di Mameli allo stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia . "Ho cantato perché so di saper cantare ma onestamente era talmente tanto l'entusiasmo e il casino che non capivo nulla. Ma la voglia di cantare e di non ascoltare era tanta perché ne valeva la pena. Era un'esperienza da fare che mi mancava. Se ho steccato? Sì, lo ammetto , lo dico io per primo anche perché se n'è andata un po' la voce e - quando non senti - la voce se ne va per affari suoi", ha spiegato a La Presse.

Al Bano alla finale di Coppa Italia: "Sì, ho steccato"

Dopo aver ammesso di aver steccato per dei problemi tecnici, Al Bano ha aggiunto: "L'entusiasmo è cosa pazzesca, ti rimane impresso nella memoria. Cantare in uno stadio tra i tifosi? Se è un concerto i tuoi fan vengono per vedere te, allo stadio vengono per vedere due partite e c'è una parte contro l'altra, cosa inevitabile. Se la rifarei questa esperienza? Senza dubbio sì, però so che è ardua. Che cosa si prova a fare le cose impossibili mi piace provarlo sulla mia pelle". E poi: "Ormai ho capito che c'è una parte dell'Italia che stravede per me e un'altra che non mi sopporta, ma questo è successo anche a Cristo figuriamoci a un povero cristiano come me".