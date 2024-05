La rivincita di Meghan Markle: ora è lei la nuova Principessa della Nigeria

Meghan Markle è stata definita la nuova Principessa della Nigeria dopo che lei e il Principe Harry hanno fatto visita nel Paese dell'Africa Occidentale. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto diverse apparizioni in vari eventi, salutando fan e spettatori, che sono rimasti colpiti dalla loro presenza. L'ex attrice è stata onorata con il titolo di Ada Mazi , che significa "figlia di un aristocratico" e che risale all'antico regno di Arochukwu. Tre Re - Sua Eminenza Engr Eberechukwu Oji, Eze Aro dell'Antico Regno di Arochukwu, Igwe Alfred Achebe, l'Obi di Onitsha e il Grande Olu del Regno di Warri - hanno preso parte alla cerimonia di denominazione. Una vera e propria rivincita per Meghan, che non ha più alcun contatto con la famiglia reale inglese : neppure il tumore di Re Carlo e quello di Kate Middleton hanno riavvicinato la Markle ai parenti del marito.

Il legame di Meghan Markle con la Nigeria

Di recente Meghan Markle ha rivelato di aver scoperto tramite un test genealogico di essere "nigeriana al 43%" grazie alla madre Doria, afroamericana. Il padre Thomas, con il quale la Duchessa non ha più alcun rapporto, è invece di origini tedesche e irlandesi. Harry e Meghan si sono recati in Africa su invito del Capo di Stato maggiore della Difesa nigeriana, il generale Christopher Gwabin Musa. La motivazione ufficiale del viaggio è stata quella di promuovere gli Invictus Games, la competizione sportiva che ha come protagonisti i militari feriti in guerra, di cui il principe Harry è il fondatore e l’organizzatore.