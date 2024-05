Kate Middleton e il cancro, William cancella un viaggio all'improvviso: cosa succede

Mentre Kate Middleton continua la sua battaglia contro il cancro, il principe William, scrivono in Inghilterra "ha annullato un viaggio e potrà quindi stare più vicino alla moglie durante le cure". Il motivo? Non ha a che fare con la salute di Kate, anche se in un primo momento gli inglesi hanno tremato. Ieri il Primo Ministro Rishi Sunak ha annunciato le prossime elezioni, che si terranno il 4 luglio, e in circostanze di questo tipo i membri della famiglia reale decidono di limitare al minimo gli impegni ufficiali per non interferire con la campagna elettorale.