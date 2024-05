La foto col turbante di Kate Middleton malata e inglesi furiosi per le ultime notizie

Kate Middleton senza pace. A far discutere è ora una foto che ritrae la Principessa del Galles con un turbante : non uno scatto reale bensì creato con l'intelligenza artificiale che ha prontamente fatto il giro del web. L'immagine è stata pubblicata da una fanpage dedicata alla defunta Lady Diana con l'intento di spronare la moglie di William a non nascondersi e a condividere con il resto del mondo la sua battaglia contro il cancro. Da qualche mese Kate sta affrontando la chemioterapia e sta facendo i conti con effetti collaterali piuttosto gravi: perdita di capelli, di peso, stanchezza, nausea. "È irriconoscibile" , hanno ammesso persone vicine alla Middleton.

La foto di Kate Middleton con il turbante è fake

"Non importa come il tuo aspetto sia cambiato, ai nostri occhi sarai sempre la bellissima Kate Middleton", si legge nel post che accompagna l'immagine di Kate Middleton col turbante. La pagina prosegue specificando che la foto è stata creata con intelligenza artificiale e che non intende mancare di rispetto alla Principessa bensì fornirle supporto morale facendole sapere, appunto, che il suo aspetto non conta e che la sua "bellezza interiore e forza brilleranno sempre di più". Ma il gesto ha scatenato una nuova polemica: per molti una mossa irrispettosa e inutile nei confronti di una persona malata.

Le ultime notizie su Kate Middleton fanno arrabbiare

Intanto gli inglesi sono sempre più arrabbiati per le ultime notizie su Kate Middleton. Da un lato c'è chi assicura che la 42enne è in gravi condizioni (tanto da dover subire molto probabilmente un altro intervento) e chi invece ribadisce che la cura sta procedendo per il meglio. Molteplici e contrastanti versioni che aumentano l'angoscia dei sudditi, da sempre molto affezionati alla Principessa, e che stanno creando parecchia confusione nell'opinione pubblica (portando anche a nuove teorie complottiste, come quella che sussurra di una morte sospetta). E il silenzio da parte della royal family non aiuta...