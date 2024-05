Fmsi, duro attacco contro gli Enhanced Games: "Siamo contrari"

La Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims) ha espresso una ferma critica nei confronti degli organizzatori degli 'Enhanced Games' - le cosiddette olimpiadi dei dopati, manifestazione considerata rischiosa per la sicurezza e la salute degli atleti - in un articolo pubblicato oggi sul British Journal of Sports Medicine. La Fims sottolinea di essere fermamente contraria agli Enhanced Games che non prendono le distanze dall'uso di sostanze proibite, mettendo in gioco la salute stessa degli atleti che rischia di essere compromessa sia a breve che a lungo termine. Nell'articolo, la Fims dice sì allo screening medico pianificato per confermare l'idoneità degli atleti a competere agli Enhanced Games, ma avverte che nessuno screening attuale può garantire davvero la sicurezza.