Aldo Montano in ospedale: "Da oggi ho una protesi all'anca"

Aldo Montano è stato operato per inserire una protesi all’anca. A farlo sapere lo stesso ex schermidore classe 1978 in un post su Instagram, dove ha condiviso alcune foto in ospedale con la moglie Olga Plachina e i figli. "Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno", ha scritto il campione per poi spiegare: "L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate...Un grazie speciale al dottor Cheli, al professor Porcellini e a tutto lo staff dell’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo".