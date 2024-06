X, il vecchio Twitter ora autorizza i contenuti porno: ecco le novità

X, il vecchio Twitter che da qualche tempo è di proprietà di Elon Musk, ha aperto esplicitamente ai contenuti per adulti aggiornando le sue linee guida. Le nuove regole precisano che “puoi condividere nudi di adulti o comportamenti sessuali la cui realizzazione o diffusione sia avvenuta in maniera consensuale solo se vengono etichettati correttamente e se non vengono mostrati bruscamente". Con questa frase si intende che gli utenti devono in qualche modo essere avvertiti prima di trovarsi davanti questo tipo di contenuti, e dunque "non ammettiamo la condivisione di contenuti per adulti in punti molto visibili come la foto del profilo o l'immagine d'intestazione".