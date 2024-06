Reazioni Antonella Clerici, caos sull'operazione: interviene la dottoressa

Antonella Clerici ricoverata e operata d'urgenza a Roma , dove si era recata nei giorni scorsi per trovare un'amica. La conduttrice Rai ha raccontato sui social network di essere stata operata d'urgenza alle ovaie dopo un semplice controllo di routine. In un post su Instagram, Antonellina ha pubblicato una foto dal letto dell'ospedale, in cui fa il segno della vittoria per tranquillizzare tutti. Ha espresso un sentito ringraziamento allo staff medico che l'ha seguita, con una menzione particolare per la dottoressa Adriana Bonifacino , oncologa Responsabile della Senologia clinica all'IDI-IRCCS di Roma. "Adriana Bonifacino è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza, competenza e affetto", ha scritto la Clerici.

Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie

Non è mancato qualche commento polemico, con alcuni utenti che hanno sollevato dubbi sulla rapidità dell'intervento ricevuto da Antonella Clerici. Tra i tanti un utente ha scritto: "Con una persona comune non sarebbe andata così velocemente". A queste critiche, ha risposto con fermezza la dottoressa Bonifacino: "Per quanto mi riguarda non è così. Sono 45 anni di lavoro e posso assicurarle che c'è molta buona sanità pubblica. Ammetto che ci siano difficoltà, ma ho sempre lavorato in ospedali e ambienti pubblici da 44 anni. Antonella ne parla e parla al cuore delle persone. Ma tanti altri, e certamente non per me, potrebbero farlo. Noi ci siamo".

Come sta Antonella Clerici dopo l'operazione

Dopo il post in cui ha annunciato la sua operazione Antonella Clerici non ha rilasciato altri aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Tra i tanti messaggi di sostegno arrivati da parte di Vip e non, non è sfuggito quello di Vittorio Garrone, compagno della presentatrice dal 2016: "Sempre con te, a fianco a te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore", ha fatto sapere l'imprenditore, che non l'ha mai lasciata sola e l'ha accompagnata anche in questo momento di difficoltà.