Lo scienziato e la previsione che terrorizza: “Fenomeno devastante, la nostra sopravvivenza a rischio”

La vita in Europa potrebbe presto rallentare fino ad estinguersi e, conseguentemente, altre zone della Terra potrebbero diventare inabitabili. No, la profezia o previsione scientifica non è né di Baba Vanga né della veggente degli asparagi, ma fa capo al divulgatore scientifico Antonio Turiel che in Spagna ha svelato quale potrebbe essere il destino del nostro pianeta dal 2030.