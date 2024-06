Antonella Clerici a casa: le parole e la previsione su quando potrà tornare in tv

Antonella Clerici è tornata a casa. Dopo l'operazione la conduttrice ha lasciato l'ospedale e ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare i follower sulle sue condizioni. Queste le sue parole: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco tra alberi, natura e animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi". In tanti, oltre ai fan, hanno commentato: Mara Venier, Andrea Delogu, Alberto Matano, Giorgia e Lorella Cuccarini, tanto per citare alcuni volti noti.