Kate Middleton malata torna in pubblico: il gesto di Meghan Markle scatena la bufera

Meghan Markle è di nuovo nella bufera. Dopo il grande ritorno in pubblico di Kate Middleton, che ha presenziato insieme al resto della Famiglia Reale alla parata per il Trooping the Colour, la moglie di Harry si è tirata di nuovo addosso le critiche degli inglesi. Il motivo? L'ex attrice è stata accusata di aver tentato di rubare le luci della ribalta al trionfale ritorno della principessa del Galles ai doveri reali ufficiali, mesi dopo che il mondo ha appreso della sua diagnosi di cancro. Ecco che cosa è successo.