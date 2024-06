Virzì e Micaela Ramazzotti, lite violenta al ristorante: volano piatti, sedie e posate

Furibonda lite al ristorante tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti . Sono arrivati addirittura i carabinieri dell’Aventino per separare gli ex coniugi mentre litigavano in un locale di piazza Albania. "Erano circa le 22, quando è scoppiato il putiferio. Ramazzotti si trovava seduta a un tavolino assieme a uno dei figli di 11 anni, avuto con Virzì, e al nuovo compagno, il personal trainer (anche di Cristian e Chanel Totti) Claudio Pallitto - racconta Il Messaggero - A un certo punto è spuntato pure Virzì, che si sarebbe ritrovato a passeggiare lì davanti con l'altro figlio 14enne dell'attrice e la figlia maggiore che il regista ha avuto dal precedente matrimonio. Qualche battuta, le offese, e poi è stato il caos ".

Tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono volati insulti e accuse , fino a che gli altri commensali hanno cominciato ad allontanarsi, per evitare che qualche oggetto lanciato in aria li colpisse. Stando alle testimonianze dei presenti una ragazza si sarebbe sentita anche male tanto che è stato necessario chiamare un'ambulanza . I titolari del locale hanno cercato di placare gli animi, ma i due sembravano inarrestabili, e allora alla fine qualcuno ha allertato i Carabinieri.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti hanno litigato in un ristorante di Roma

"Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi", hanno detto due ragazze che stavano cenando nel ristorante per poi aggiungere: "Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti". I proprietari del locale hanno consegnato anche i filmati delle telecamere esterne alle forze dell'ordine. Nessun commento, per ora, da parte di Virzi e Ramazzotti.