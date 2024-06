Maturità 2024, tracce della prima prova: da Ungaretti a Pirandello, fino ai selfie

Al via gli esami di maturità 2024. Mercoledì 19 giugno 526.317 studenti affrontano la prima prova, uguale per tutti. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche differenti, ciascuna delle quali inerente ai vari indirizzi di studio, e hanno a disposizione un massimo di 6 ore per sviluppare una delle tracce proposte. Tre le tipologie di prova: analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che "le tracce sono state scelte a marzo".