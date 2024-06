Allarme dal Giappone: misterioso batterio carnivoro spiazza gli scienziati. Sintomi terribili

È allarme in Giappone per i casi di sindrome da shock tossico streptococcico (Stss): mai dal 1999 così tanti casi dell'influenza batterica potenzialmente mortale. Si tratta di un'infezione rara, ma se contratta è potenzialmente fatale. Le cause principali sono solitamente le tossine generate dal batterio Staphylococcus aureus (stafilococco) ma in alternativa la patologia può anche essere causata da un batterio streptococco appartenente al gruppo A, che di solito è presente nella gola o sulla pelle. Nel 2023 in Giappone sono stati registrati 941 casi e, secondo l’Istituto per le malattie infettive del Giappone, 97 persone hanno perso la vita. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati invece segnalati 977 casi di SSTS e 77 decessi. Numeri che hanno messo in allertà le autorità: questa infezione batterica ha un tasso di mortalità del 30%, quindi potrebbe essere catastrofica se i casi continuassero ad aumentare.