Nostradamus, la famiglia fa in tv un'inquietante previsione sull'Inghilterra

Nostradamus, o per meglio dire un suo discendente di nono grado, ha fatto una previsione inquietante: "Andranno male tutte le grandi nazionali all'Europeo tranne l'Inghilterra che probabilmente vincerà". Ma chi è che parla? Il serbo Milan Radonji? – alias Milan Tarot –si descrive come "il più grande mago del mondo" e predice regolarmente il futuro nei programmi televisivi in ??Serbia, Croazia e Bosnia . Si è vantato che suo "cugino della nona generazione è Nostradamus", il famoso astrologo e profeta francese del XVI secolo. Sarà davvero così? Il cugino di Nostradamus ha predetto anche chi vincerà la Scarpa d'oro: "Harry Kane che segnerà più di 10 gol e sarà una grande festa per tutti".