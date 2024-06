Virzì denuncia Micaela Ramazzotti e il compagno: cosa è successo davvero al ristorante

Dopo la furibonda lite avvenuta in un ristorante a Roma in zona Aventino, Paolo Virzì si è presentato alla stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dell'ex moglie Micaela Ramazzotti e del suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. L’accusa per loro è di violenza e lesioni private. Nel verbale, il regista ha raccontato di essere stato aggredito e colpito. A sostegno della sua versione, ha allegato anche un referto medico. Dopo la denuncia Virzì ha rilasciato un breve comunicato stampa: "Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente". Silenzio assoluto da parte della Ramazzotti.