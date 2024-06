Kate Middleton mai vista così: l'ultimo gesto d'amore per William

Il matrimonio di Kate e William è stabile. Il cancro della Middleton ha rafforzato ancora di più l'unione, che dura ormai da un ventennio. In occasione del 42esimo compleanno del Principe, la moglie ha condiviso un dolce messaggio sui social. "Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto! Cx", ha scritto Kate. Cx indica che è un messaggio personale della Principessa del Galles. Come riportano i tabloid inglesi, la foto è stata scattata il mese scorso da Kate mentre la famiglia era a Norfolk. Nell'immagine William sorride all'obiettivo mentre tiene le mani di Charlotte e Louis, con George che tiene la mano di Louis, mentre saltano tutti in aria con facce felici. Una famiglia come tante che prova ad andare avanti con coraggio e fiducia nonostante il periodo complicato.