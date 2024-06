Pazzesco, Jennifer Lopez in economy sul volo da Napoli: social scatenati

Passano gli anni ma nonostante il successo e l'agiatezza economica raggiunti Jennifer Lopez resta sempre Jenny from the Block. La Jenny del quartiere, figlia di immigrati portoricani, cresciuta nel Bronx. Di recente la diva latina ha fatto scalpore per la scelta di volare in economy da Napoli a Parigi. La Lopez è arrivata in Italia nei giorni scorsi per qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Un modo anche per distrarsi dai recenti problemi coniugali con il marito Ben Affleck. Poi si è spostata in Francia, per la settimana della moda, dove ha assistito all'ultima sfilata di Dior, da sempre uno dei suoi luxury brand preferiti.