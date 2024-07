Elisabetta Gregoraci è furiosa: "Vergogna, trattate come bestie"

Disavventura in aeroporto per Elisabetta Gregoraci, che si è sfogata sui social network. L'ex moglie di Flavio Briatore stava rientrando a Montecarlo, dove vive, dopo una vacanza in Sardegna ma è stata bloccata in aeroporto. "Dovevo essere già a casa da ore… invece non solo il ritardo ma le persone trattate come delle bestie", ha scritto attaccando una compagnia aerea low cost. "Che vergogna… Viaggiare è sempre più complicato! Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo… ma rendono la situazione sempre più difficile…", ha fatto sapere.

Elisabetta Gregoraci bloccata in aeroporto in Sardegna Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorno di relax in Sardegna sfoggiando bikini animalier e un fisico perfetto, ma il rientro a casa è stato più complicato del previsto. "Sono in aeroporto da questa mattina alle 10… dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui... Ma la cosa grave non è solo l'accumulo del ritardo, ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci e senza avvisare", ha rivelato.

Elisabetta Gregoraci contro la compagnia aerea low cost "Dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso… Quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prendere un po' d'acqua. Vi dovreste vergognare. Dopo quante ore per fare 50 minuti di volo? Sarei arrivata tranquillamente a New York. Ps: valigia spaccata… top", ha concluso Elisabetta Gregoraci.

