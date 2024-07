Harley-Davidson lancia il programma per l'acquisto online dell'usato garantito

Il marchio Harley-Davidson Certified rappresenta un sigillo di fiducia per l'acquisto di moto Harley-Davidson usate, offrendo agli appassionati la possibilità di trovare la moto dei loro sogni sulla piattaforma online. Harley-Davidson alza gli standard di sicurezza per l'acquisto di moto usate attraverso il programma H-D Certified presso la rete di concessionari autorizzati Harley-Davidson in Italia. Ora è possibile calcolare la rata del finanziamento direttamente tramite la nuova funzionalità online. Il programma H-D Certified online offre numerosi vantaggi, tra cui la verifica della storia del veicolo, la localizzazione della moto in base alla vicinanza geografica e piani di pagamento mensili convenienti tramite H-D Finance. Ciò consente ai clienti di beneficiare dei migliori vantaggi personalizzati in base alle proprie esigenze. Il programma Harley-Davidson Certified è il risultato di un impegno costante per la qualità e l'eccellenza. Ogni moto contrassegnata con questo sigillo distintivo è soggetta a una rigorosa ispezione in 110 punti eseguita da tecnici altamente qualificati e certificati Harley-Davidson.