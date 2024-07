Parigi 2024, il ministro dello sport francese nuota nella Senna: il motivo

PARIGI - A meno di due settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi2024, Amelie Oudea-Castera, ministro dello Sport francese, ha fatto un tuffo e ha nuotato lungo la Senna questa mattina. Lo riporta "L'Equipe", precisando che il ministro era accompagnato da Alexis Hanquinquant, campione paralimpico di triathlon e portabandiera della delegazione francese. La Oudea-Castera, con tanto di muta, ha nuotato per alcuni minuti nei pressi del ponte Alexandre III, respingendo simbolicamente le critiche e le preoccupazioni relative all'inquinamento del fiume che attraversa la capitale transalpina. Due le prove della kermesse a cinque cerchi in programma lungo la Senna: la gara sui 10 km del nuoto in acque libere e la frazione di nuoto del triathlon