India, il matrimonio più costoso di sempre: si è sposato il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia

Dopo mesi di sfarzosi festeggiamenti pre-nozze (che hanno toccato anche l'Italia con un party organizzato a Portofino), Anant Ambani, figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, ha celebrato venerdì 12 luglio il suo attesissimo matrimonio con l'ereditiera farmaceutica Radhika Merchant davanti a migliaia di invitati. Kim e Khloé Kardashian, Nick Jonas e Priyanka Chopra e gli ex primi ministri britannici Tony Blair e Boris Johnson sono solo alcuni dei volti noti che sono volati a Mumbai per partecipare all'evento costellato di star. Il matrimonio ha anche attirato molti dei più grandi nomi dell'intrattenimento, dello sport, degli affari e della politica indiana, dalle star di Bollywood come Rajinikanth e Sanjay Dutt, all'ex presidente Ram Nath Kovind, ai primi ministri di vari stati e a numerosi membri della venerata squadra di cricket del paese.

Il matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant

Per questo matrimonio non hanno badato a spese gli Ambani, la famiglia che gestisce la Reliance Industries, società che spazia dal settore petrolchimico, al petrolio, al gas, alle telecomunicazioni e alla vendita al dettaglio. Fondata dal nonno dello sposo, il conglomerato è ora gestito da suo padre Mukesh e vale oltre 122 miliardi di dollari. In una Mumbai alle prese con la pioggia, la polizia ha chiuso le strade nella zona circostante il Jio World Convention Center di proprietà di Ambani, con una capienza di 16.000 persone, per un evento in stile red carpet. L'evento è costato 600 milioni di dollari.

Gli invitati alle nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant

Gli invitati hanno sfilato davanti ai fotografi con sari, lehengas e kurta personalizzati in un evento che sicuramente stabilirà le prossime tendenze nella moda nuziale indiana. Anche gli ospiti internazionali hanno onorato il dress code tradizionale, con molti che hanno indossato modelli dei principali stilisti indiani. John Cena ha camminato sul red carpet con uno sherwani celeste ricamato e pantaloni bianchi, mentre Joe Jonas ha brillato in una versione rosa baby, realizzata in un tessuto intrecciato in stile bouclé con paillettes incastonate, e pantaloni in raso coordinati. Il cantante è arrivato con la moglie, l'attrice indiana Priyanka Chopra, che ha optato per un sari giallo sole riccamente decorato. Sari oro e rosso per le sorelle Kardashian.

Chi sono Anant Ambani e Radhika Merchant

Anant Ambani è il più giovane dei tre figli di Mukesh, tutti e tre nel consiglio di amministrazione della Reliance Industries. Il 29enne è coinvolto nelle attività energetiche di Reliance e fa parte del consiglio di amministrazione della Reliance Foundation. La fidanzata, Radhika Merchant, è la figlia di un magnate dell'industria farmaceutica. I due si conoscono fin dall'infanzia e per un lungo periodo hanno frequentato la stessa cerchia di amici. Poi si sono persi di vista: lui ha frequentato la Brown University, lei la New York University. Nel 2018 si sono rivisti e da allora non si sono più lasciati.