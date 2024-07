William e Kate separati, il motivo che tutti sanno

Kate Middleton senza il marito William. La Principessa del Galles è costretta ad affrontare la sua seconda apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro senza l'erede al trono, che in questi mesi è stato un pilastro importante per la 42enne. Kensigton Palace ha annunciato che Kate presenziarà alla finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic per consegnare i premi. Un compito che svolge ormai da anni: senza dimenticare che la Middleton è madrina dell'All England Club ed è una grande appassionata di tennis. "La Principessa del Galles sarà presente alla finale del singolare maschile", è il comunicato piuttosto breve diffuso da Palazzo. A quanto pare Kate si sente abbastanza forte da tornare nuovamente in pubblico anche se le cure contro il tumore vanno avanti.

Kate Middleton a Wimbledon senza il marito William Wimbledon è il secondo evento pubblico a cui partecipa Kate Middleton da quando ha scoperto di avere un cancro lo scorso gennaio dopo un'operazione all'addome. Abituata ad appoggiarsi al Principe William - come ha fatto lo scorso giugno al Trooping The Colour, la sfilata per il compleanno di Re Carlo - questa volta Kate dovrà affrontare tale impegno senza il marito. Il motivo? Mentre la Principessa sarà a Londra, William, in qualità di membro della royal family ma anche perché Presidente della Fotball Association, volerà a Berlino per sostenere l'Inghilterra nella finale degli Europei contro la Spagna.

Il grande amore di Kate Middleton per il tennis Non è un segreto che Kate Middleton sia una grande appassionata di tennis, una passione che ha scoperto da bambina. Prima di diventare la fidanzata dell'erede al trono, frequentava già Wimbledon con la sua famiglia. Tanto da fornire una propria testimonianza in un documentario che la BBC ha realizzato sul Grande Slam qualche tempo fa: "Wimbledon è stata una parte importante della mia crescita. È una parte essenziale dell'estate inglese e penso che ispiri davvero i giovani, ha ispirato me stessa quando lo ero", aveva detto. Kate ha anche fatto parte dell'esclusivo Hurlingham Club di Fulham dove ha avuto la fortuna di incontrare tennisti importanti come Roger Federer. Kate è stata sempre presente a Wimbledon ad eccezione del 2013, quando era incinta del figlio George nato il 22 luglio.

