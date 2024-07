L'ultima profezia di Baba Vanga spaventa tutti: scoppia il caos

La fine del mondo è vicina: è questa l'ultima profezia di Baba Vanga che sta circolando in rete, in particolare su TikTok, e che sta spaventando tutti. Secondo la Nostradamus dei Balcani la fine dell'umanità inizierà nel 2025, in pratica tra pochi mesi. L'indovina ha parlato di un conflitto in Europa che devasterà la popolazione del continente. Il segnale di partenza per ulteriori eventi che culmineranno nella caduta dell'uomo.