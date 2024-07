Camila Giorgi riappare sui social dopo le polemiche: cosa ha fatto

Tifosi in delirio, ma quante domande...

L'outfit scelto per passeggiare per le strade di Dallas da parte di Camila ha mandato subito in visibilio i suoi tifosi, che hanno commentato con complimenti e perfino proposte di matrimonio, ma hanno anche scatenato tante domande da parte di followers e utenti di Instagram, che le chiedono conto della situazione con il Fisco. Ovviamente nessuna risposta e una situazione che resta in stallo, con l'avvocato Nicotra che ha rinunciato ad assisterla, mentre le Fiamme Gialle non sono riuscite ad intercettarla durante la sua visita lampo in Italia, a Roma, naturalmente immortalata via social.