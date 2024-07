Kate Middleton shock, ultime news: l'attentatore di Trump aveva fatto ricerche su di lei

Kate Middleton continua la sua battaglia contro il cancro e le notizie sembrano essere sempre più rassicuranti. Non lo sono, invece, quelle che arrivano dagli States: secondo alcuni media ripresi dalla stampa inglese l'attentatore di Donald Trump avrebbe fatto anche ricerche su Kate Middleton. Le autorità, infatti, avrebbero riferito al Congresso che Thomas Matthew Crooks, 20 anni, ha fatto ricerche su varie personalità di alto profilo mentre "individuava" l'obiettivo del suo attentato. Tra i personaggi ritratti c'era anche un membro della famiglia reale, il cui nome in precedenza non era stato reso noto. Ma la reale su cui Crooks aveva fatto ricerche è stata ora rivelata dall'emittente statunitense NPR: si tratterebbe di Kate Middleton. Gli inquirenti hanno affermato che Crooks ha cercato anche Christopher Wray, il direttore dell'FBI, e Merrick Garland, il procuratore generale degli Stati Uniti.