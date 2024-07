Baba Vanga, Trump e oltre: tutte le agghiaccianti profezie si stanno avverando

Gli eventi recenti hanno riacceso l'interesse per le previsioni di Baba Vanga, soprattutto in seguito alla drammatica sparatoria che ha visto coinvolto Donald Trump. La mistica bulgara, nota anche come la Nostradamus dei Balcani, aveva da tempo previsto che la vita dell'imprenditore ed ex presidente sarebbe stata in pericolo. Una profezia che ha acquisito una rilevanza inquietante dopo quanto accaduto negli Stati Uniti. Fin dal 2019 si parlava di "vita in pericolo" per Trump. Baba aveva parlato di una misteriorsa malattia che l'avrebbe reso sordo e gli avrebbe procurato danni al cervello. Sebbene Trump non abbia al momento sperimentato questi specifici problemi di salute, il recente tentativo di assassinio ha sicuramente dato un risvolto agghiacciante a quelle affermazioni.