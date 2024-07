La terrificante profezia di Nostradamus: “Nulla sarà più come prima”

Le profezie di Nostradamus continuano a scuotere il mondo. Molte di quelle previste per il 2024 si sarebbero avverate. Per il profeta un anno complicato, dove i vari cambiamenti potrebbero portare ad un mondo del tutto nuovo. "Nulla sarà come prima", è il mantra dei suoi discepoli. L'indovino e astrologo vissuto nel Cinquecento avrebbe previsto i recenti terremoti che hanno scosso diverse parti del mondo. Come quello del Giappone, che ha provocato oltre 250 morti e più di mille feriti. E poi quello di New York dello scorso aprile, senza dimenticare le scosse perpetue che hanno terrorizzato la Campania per mesi. Ma non sarebbe finita qui perché il sensitivo avrebbe ipotizzato anche un grosso cambiamento nella royal family inglese, che di fatto sta vivendo il suo periodo più duro a causa delle malattie di Re Carlo e Kate Middleton e delle continue tensioni con Harry e Meghan. Senza dimenticare lo spettro di una nuova guerra.