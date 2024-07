Paura per il Ken italiano Angelo Sanzio: disastro durante l’intervento al mento

Angelo Sanzio, noto ai più come il Ken italiano, di nuovo al centro dell’attenzione per la sua dipendenza dalla chirurgia estetica. Il 35enne si è mostrato sui social con il viso bendato e gli occhi chiusi: a quanto pare l'ultimo intervento, quello al mento, non è andato nel migliore dei modi. Sanzio ha deciso di sottoporsi a infiltrazioni di acido ialuronico per proiettare il mento in avanti. Ma sono emerse gravi complicazioni dovute a precedenti abusi della stessa sostanza. "Molti anni fa io feci un abuso di questa molecola che andai a mettere ovunque sul mio viso e nel tempo il prodotto non solo è migrato ma si è depositato in grande parte nella zona del mento e, nell’andare a mettere nuovo prodotto sono usciti tantissimi grumi che hanno dato al mento un aspetto terribile", ha raccontato a Leggo.