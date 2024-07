Il Principe Harry svela il vero motivo per cui ha lasciato la famiglia reale

Il Principe Harry ha recentemente rivelato, in un'intervista per Tabloids On Trial, il motivo del suo allontanamento dalla famiglia reale britannica. Il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana ha spiegato che il suo allontanamento non è dipeso solo da un singolo fattore, ma piuttosto da una combinazione di circostanze personali e dalla necessità di proteggere la sua famiglia. Harry ha sottolineato che uno dei motivi principali della sua decisione è stata la costante pressione mediatica e le molestie che lui e sua moglie Meghan Markle hanno dovuto affrontare fin dall'inizio della loro relazione, assicurando che l'intensità del controllo e la mancanza di supporto istituzionale per gestire questa situazione ha influenzato profondamente il suo benessere mentale ed emotivo.

Harry ha accusato la stampa di aver avuto un ruolo "fondamentale" nella rottura dei rapporti con la sua famiglia. E ha ricordato come la nonna, la Regina Elisabetta II, aveva sostenuto le sue azioni contro la News Group Newspapers (Ngn), editore di The Sun e dell'ormai chiuso News Of The World. "Vorrei che avessimo avuto molte conversazioni prima che morisse e questa è una cosa che lei ha molto sostenuto. Lei sapeva quanto questo significasse per me ed era pronta a sostenermi senza fare domande", ha fatto sapere.

A quanto pare questa decisione, seppur dolorosa, è stata presa da Harry e Meghan Markle con l’obiettivo di tutelare il loro benessere e quello dei loro figli, permettendo loro di costruire un futuro più positivo e sicuro. Al Principe è stato chiesto se la sua determinazione ad intraprendere un'azione legale contro gli editori di vari tabloid inglesi abbia contribuito in qualche modo alla distruzione del rapporto con la sua famiglia. “Sì, è sicuramente un elemento centrale", ha risposto il Duca di Sussex. "Ma sai, è una domanda difficile a cui rispondere perché tutto quello che dico sulla mia famiglia si traduce in un torrente di insulti da parte della stampa", ha aggiunto. "Ho detto molto chiaramente che questo era qualcosa che deve essere fatto. Sarebbe stato bello farlo come famiglia. Queste sono le cose che dovremmo fare per il bene comune. Ma, sai, lo sto facendo per le mie ragioni", ha aggiunto Harry.

Continua la battaglia del Principe Harry contro i tabloid inglesi

"Cosa ne pensi della decisione di non combattere come hai fatto tu?", è stato poi chiesto ad Harry, riferendosi ancora alla lotta del Principe contro la stampa che perseguitava lui e sua moglie. "Penso che tutto quello che è successo abbia mostrato alla gente quale sia la verità sulla questione. Per me la missione continua". E sebbene Harry e Meghan vivano ora a Montecito, in California, con i loro due figli, il Principe Archie, cinque anni, e la Principessa Lilibet, tre, il cambiamento della loro residenza non ha fermato i loro sforzi per trovare giustizia. Secondo la versione del 40enne, il Principe è stato vittima di intercettazioni telefoniche e altri metodi illeciti per la raccolta di informazioni sulla sua vita.

Perché Meghan Markle non tornerà più a Londra

Il Principe Harry ha inoltre precisato perché Meghan Markle non è più tornata nel Regno Unito. "È troppo pericoloso. C'è troppa attenzione su di me e su mia moglie. Mi hanno spinto troppo oltre", ha detto il Duca di Sussex. "Basta una singola persona, che legge queste cose e che agisce in base a ciò che ha letto, che si tratti di un coltello o di un acido, qualsiasi cosa sia... queste sono cose che mi preoccupano sinceramente. È uno dei motivi per cui non riporterò mia moglie in questo Paese".