Meghan Markle e il suicidio: "Quello che ho attraversato"

Harry e Meghan Markle hanno rilasciato una nuova intervista di coppia alla CBS per lanciare The Parents Network, un'iniziativa della loro fondazione Archewell a sostegno dei genitori che hanno perso i figli, direttamente o indirettamente, a causa dei social media. E Meghan è tornata a parlare degli episodi di bullismo social che ha vissuto in prima persona quando era incinta del figlio Archie e non aveva ancora abbandonato la royal family insieme al marito. All'epoca la 43enne pensò ai suicidio: "Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse come mi sono sentita io. Se raccontare ciò che ho superato salverà anche solo una persona, ne sarà valsa la pena".

Harry e Meghan contro il cyberbullismo

"Visto cosa sta succedendo online, sappiamo che c'è molto da fare in questo ambito e siamo felici di poter essere parte di un cambiamento per il bene", ha poi detto Meghan Markle che si è anche domandata: "E se succedesse a mio figlio?". Il Principe Harry ha aggiunto: "Si parla sempre dei vecchi tempi in cui se i tuoi figli erano sotto il tuo tetto, sapevi cosa stavano facendo e almeno erano al sicuro. Ora invece potrebbero essere nella stanza accanto con un tablet o un telefono e nascondersi nelle loro tane. E prima che tu te ne accorga, entro 24 ore, potrebbero togliersi la vita. Siamo arrivati al punto in cui ogni genitore deve essere quasi un soccorritore, ma anche i migliori soccorritori del mondo non sarebbero in grado di riconoscere i segnali di un possibile suicidio. Questa è la parte terrificante".

Meghan Markle non tornerà nel Regno Unito

In virtù di queste esperienze passate, Meghan Markle non tornerà presto nel Regno Unito. A farlo sapere è stato lo stesso Harry che teme per la sicurezza della moglie. "Qualunque lupo solitario potrebbe farle del male. Che si tratti di un coltello o di un acido, qualunque cosa sia, sono davvero preoccupato. Per questo non riporterò mia moglie nel mio Paese", ha affermato il Principe.