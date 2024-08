Serena Williams furiosa: è stata respinta da un ristorante a Parigi

Anche le superstar mondiali possono incontrare ostacoli alle Olimpiadi. La leggenda del tennis Serena Williams non è riuscita a prenotare una cena in un famoso ristorante parigino, nonostante la sua fama. La sportiva si è lamentata sui social perché il Peninsula Paris, a pochi passi dall'Arc de triomphe, ha negato l'accesso a lei e alla sua famiglia. "Non mi è mai stato negato l'accesso, c'è sempre una prima volta", ha scritto la Williams. Non è tardata ad arrivare la replica del locale: "Cara signora Williams, accetti le nostre più sentite scuse per la delusione che ha incontrato stasera. Sfortunatamente, il nostro rooftop bar era effettivamente al completo e gli unici tavoli liberi che ha visto appartenevano al nostro ristorante gourmet, L'Oiseau Blanc, che era completamente riservato". Poi una successiva risposta: "Siamo sempre stati onorati di darvi il benvenuto e continueremo ad esserlo".

Serena Williams respinta a Parigi: la testimonianza Un dipendente del L'Oiseau Blanc, Maxime Mannevy, ha raccontato a Variety che Serena Williams sembrava "irriconoscibile" quando è arrivata al ristorante con un'altra donna e un passeggino. "Quando è arrivata c'erano solo due tavoli disponibili ed erano stati prenotati dai clienti dell'hotel", ha detto per poi aggiungere: "Il mio collega non l'ha riconosciuta e si sente in colpa, ma le ha detto quello che avrebbe detto a qualsiasi altro cliente, ovvero di aspettare al piano di sotto al bar che si liberasse un tavolo. Non era assolutamente niente di personale".

Serena Williams alle Olimpiadi di Parigi 2024 Serena Williams, 42 anni, si trova attualmente a Parigi con la sua famiglia per godersi i Giochi Olimpici. Williams ha anche partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, dove si è unita ad altri miti dello sport come Rafa Nadal, Carl Lewis e Nadia Comaneci per in un giro in barca cerimoniale. L'illustre carriera tennistica di Williams comprende 23 titoli del Grande Slam e quattro medaglie d'oro olimpiche, con vittorie sia in singolare che in doppio alle Olimpiadi di Londra del 2012. Sebbene si sia ritirata dopo gli US Open del 2022, la Williams rimane una figura influente nel mondo dello sport, e la sua recente esperienza parigina ha aggiunto un altro capitolo importante alla sua vita.

