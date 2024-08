Grave lutto per Iva Zanicchi: è morto il marito Fausto Pinna

È morto Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi. In realtà i due, legati dal 1987, non si erano mai sposati ma erano a tutti gli effetti marito e moglie. Il produttore musicale si è spento all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio l'account social di Verissimo: "Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto", ha scritto la redazione del programma di Silvia Toffanin, da sempre molto legata all'Aquila di Ligonchio. Pinna lascia anche una figlia, avuta da una precedente relazione. I funerali saranno celebrati venerdì 9 agosto, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Lesmo.

Come è morto Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi

Fausto Pinna combatteva contro un tumore al polmone dal 2020. "Fumava 90 sigarette al giorno e gli avevano dato due mesi di vita. Lui è forte come una quercia e sta lottando", aveva raccontato in passato Iva Zanicchi. Dopo una prima guarigione, il cancro era tornato all'attacco un anno fa. "Continuo a sperare, perche? ogni volta che nella vita ho sperato, ho vinto io. Ripeto: anche tre anni fa avevano detto a Fausto che aveva due mesi di vita, io non ci ho mai creduto che potesse avere cosi? poco da vivere. Saro? matta, ma sono fatta cosi?. Lotteremo e vinceremo ancora. Io non arretro di un millimetro", aveva ribadito la cantante. Ma alla fine non c'è stato più nulla da fare.

Chi era Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi

Fausto Pinna, dieci anni più giovane di Iva Zanicchi, è stato un produttore musicale di origini sarde. I due si sono conosciuti in sala di registrazione alla fine degli anni Ottanta, ma non si sono mai sposati e non hanno mai avuto figli insieme. Entrambi hanno avuto eredi da precedenti relazioni: Iva è mamma di Michela, nata dal rapporto con l'ex marito Tonino Ansoldi. La Zanicchi e Pinna hanno sempre vissuto in Brianza e Fausto era solito accompagnare la sua dolce metà in ogni occasione lavorativa.