Alain Delon è morto: addio alla leggenda del cinema

Alain Delon è morto all'età di 88 anni. La notizia è stata data alla stampa dai tre figli, Alain Fabien, Anouchka e Anthony. L'attore francese "è morto serenamente nella sua casa a Douchy", fa sapere la famiglia. Il lutto ha sconvolto il mondo del cinema francese e internazionale. Alain Delon era una leggenda nelle sale cinamatografiche. Ha raggiunto la fama mondiale negli anni '60 recitando in "Rocco e i suoi fratelli" e "Il Gattopardo" di Luchino Visconti. Era malato da diversi anni e aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2018. Alain Delon aveva fatto i conti con un ictus e poi anche con la diagnosi di un linfoma lentamente insinuato nei polmoni. Ha trascorso l'ultimo periodo a a Douchy (sulla Loira) dove ha sepolto i suoi cani (45) e dove ha preparato la cappella funebre per sé e per le donne e i figli che vorranno a trovarlo.