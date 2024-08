Lady Donnarumma e la rapina con sequestro: "Il trauma? L'abbiamo superato così"

PARIGI (Francia) - Il trauma è alle spalle, ma la strada per ritrovare la serenità è stata lunga. Alessia Elefante , compagna di Gigio Donnarumma , torna a parlare sui social del terribile furto subito nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2023 nella loro casa di Parigi. Il portiere della nazionale e la fidanzata furono spogliati e legati dai ladri, che rubarono oggetti e denaro per un valore di 500 mila euro . Solo dopo alcune ore, alle 3.20 di notte, Donnarumma e la donna sono riusciti a liberarsi, chiamando le forze dell'ordine.

Il trauma superato

Alessia, rispondendo oggi alle domande dei suoi followers su Instagram, ha spiegato che lei e il portierone azzurro hanno avuto bisogno di uno specialista per dimenticare quella terribile notte: "Come avete fatto a superare un evento così traumatizzante?", chiede un utente, "Con l'aiuto di una psicologa", è la risposta di Alessia Elefante, da qualche mese incinta del primo figlio, come annunciato dalla coppia sui social nel maggio scorso.