Dramma per Mariah Carey: madre e sorella morte nello stesso giorno

Doppio lutto per Mariah Carey , morte nello stesso giorno la madre e la sorella: "Ho il cuore spezzato", ha dichiarato la cantante a People. "Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, lo stesso giorno è morta anche mia sorella", ha rivelato l'artista 55enne. Patricia, 87 anni, e Alison, 63 anni, sono decedute nello stesso giorno per cause non ancora rese pubbliche. "Mi sento fortunata per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l'amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento così buio", ha fatto sapere la Carey.

Il rapporto di Mariah Carey con la madre e la sorella

Patricia era una cantante lirica e vocal coach che ha avuto tre figli: Alison, Mariah e Morgan. Il rapporto di Mariah con la madre, da cui aveva ereditato il talento vocale, è stato complicato per tutta la sua vita. "Come molti aspetti della mia vita, il mio viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni e realtà contrastanti. Non è mai stato solo bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni", ha scritto nella sua autobiografia del 2020, The Meaning of Mariah Carey. Nonostante i loro alti e bassi, Mariah ha sempre mantenuto un rapporto con la madre. Nel 2010 si sono riunite per lo speciale Mariah Carey: Merry Christmas to You della ABC e sono state protagoniste di un duetto molto emozionante. Anche la relazione di Mariah con Alison è stata piuttosto complessa. La star ha scritto nelle sue memorie che era, almeno all'epoca, "emotivamente e fisicamente più sicuro per me non avere alcun contatto" con Alison o Morgan.