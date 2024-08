Ultimo, bufera social: "Volevano la foto al funerale della nonna"

Ultimo ha da poco perso l'amata nonna Gina , al quale era molto legato. Nonostante il delicato periodo deve fare i conti con l'invadenza e la mancanza di rispetto di alcuni fan, che si sono presentati in clinica nel tentativo di avere un contatto con il cantante, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri per placare il caos. Ma il peggio è avvenuto durante il funerale, quando si sono registrati comportamenti davvero inappropriati.

Caos al funerale della nonna di Ultimo

"Mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina ecco che una fan stupida inizia a fare le foto. Fate schifo, Nic si è arrabbiato. Non dico altro", ha raccontato una fanpage di Ultimo sui social. Giorni dolorosi per la famiglia Moriconi sono stati rovinati dal comportamento di chi ha oltrepassato il limite. "Vi siete comportati come gli animali", ha scritto una fan nella denuncia contro quanto accaduto. Il timore di molti è che ora Ultimo, da sempre disponibile con i suoi ammiratori, possa cambiare atteggiamento: "Per colpa di queste persone ci andiamo di mezzo noi", ha ribadito un altro fan.

La reazione di Ultimo

Per ora nessuna dichiarazione da parte di Ultimo sulla vicenda. Nessun commento neppure da Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna di Niccolò Moriconi, in dolce attesa e ormai prossima al parto.