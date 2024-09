Myrta Merlino torna in tv e svela perché litiga sempre con Tardelli

Myrta Merlino torna in tv: per il secondo anno consecutivo sarà alla guida di Pomeriggio 5 . Nei mesi scorsi si era parlato di un presunto allontanamento ma Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare ancora una volta sulla giornalista e conduttrice. "Mi hanno massacrato, scrivendo di tutto. Mi sono sentita sotto assedio. A un certo punto però mi sono detta: non ti curar di loro, guarda e passa. E sono andata avanti - ha dichiarato Myrta a La Stampa - La maggior parte delle critiche erano pregiudiziali. Mi davano della snob, sostenendo che non ero un volto abbastanza popolare. Lo stesso paragone con Barbara D’Urso ha poco senso: siamo molto diverse e aver chiamato me era espressione di un cambiamento editoriale".

Perché Myrta Merlino e Tardelli litigano sempre

Da tempo Myrta Merlino può contare su un fan speciale: il suo Marco Tardelli. Un amore che procede a gonfie vele seppur con qualche litigio di coppia. "Corro come una matta in macchina e motorino, sono un po’ allergica alle regole, ovviamente senza esagerare. Insomma, nel traffico di Roma tendo a far di tutto e Tardelli pensa di vivere a Zurigo. - ha raccontato a Oggi la Merlino - Così succede questo, se guida lui, gli dico: “Ti prego, non puoi andare così piano, non ti puoi far superare da tutti”. Lui si ferma e io: “Ma lo capisci che Roma è una giungla? Se sei troppo educato, gli altri ti sovrastano”. D’altra parte, lui si arrabbia quando corro, si arrabbia perché supero, si arrabbia se io passo col giallo. Insomma, è un continuo scontro di civiltà".

Niente matrimonio per Myrta Merlino e Tardelli

Myrta Merlino e Tardelli litigano anche perché "sono ritardataria, lui non è puntuale – il che andrebbe anche bene – arriva in anticipo. Abbiamo un fuso orario differente. Mi dice: “Amore, allora ci vediamo alle otto”, io arrivo alle 20.10 mentre lui è già arrivato alle 19.45. “Cavolo, sono 25 minuti che ti aspetto”, dice. Come facciamo pace? Siamo molto appiccicosi. Mi dà un bacio e passa tutto onestamente. Però lui fa un po’ la vittima, sostiene che parlo sempre io". Insieme da otto anni, la coppia non è ancora convolata a nozze.