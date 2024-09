Elton John è parzialmente cieco: "Ho una grave infezione agli occhi"

Problemi di salute per Elton John. Il noto cantante ha raccontato, con un lungo post sui social, di aver contratto una grave infezione oculare. "Ho una visione limitata ad un occhio - ha scritto su Instagram - Sto guarendo, ma è un processo molto lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni". E poi: "Sono molto grato all'eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia per aver passato le ultime settimane accanto a me". Nonostante le condizioni di salute "mi sento positivo sul processo di guarigione", ha concluso.