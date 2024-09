Kate Middleton, l'ultima lettera emoziona ma non è più lei la royal più amata

Le vacanze estive di Kate Middleton sono giunte al termine; George, Charlotte e Louis hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Anmer Hall e il castello di Balmoral sono stati rifugio dei Principi del Galles e dei loro figli per tutta l'estate, settimane felici in cui Kate ha continuato ad affrontare la cura per il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso inverno. La Principessa del Galles si tiene, per ora, alla larga dagli impegni pubblici ma continua a tenere un filo diretto con sudditi e fan. Kate ha trovato il tempo di rispondere alla lettera di Kirsty Kerr, la mamma di una bimba di 6 anni, Isla, affetta da celiachia.

La lettera di Kate Middleton, da mamma a mamma

Kirsty aveva letto una dichiarazione di Lady Middleton in merito al progetto Shaping Us, la campagna sulla salute mentale infantile, e ne era rimasta particolarmente colpita. Da qui la decisione di contattarla, scrivendo di come la figlia si sentisse diversa rispetto alle amiche a causa della celiachia che la costringe a seguire una dieta rigorosa senza glutine e a fare i conti con un’energia minore delle altre bambine della sua età. "Mi dispiace per il brutto momento che ha passato tua figlia, ma è bello sapere i progressi che Isla ha fatto dopo la diagnosi. Dalle tue parole risulta chiaro che la salute mentale di Isla viene trattata a casa come una questione fondamentale e questo è ammirevole", ha risposto Kate, che ha reso felice la piccola Isla, "Sembra una sciocchezza, ma mi ha detto: 'Mamma, la principessa Kate sa che non prendo glutine.' Penso che l'abbia aiutata a sentirsi un po' più compresa", ha raccontato la madre alla stampa inglese.

Kate Middleton non è più la royal più amata

Nonostante gli ultimi mesi da protagonista indiscussa, Kate Middleton non è più la royal più amata della monarchia inglese. È quanto emerso da un nuovo sondaggio realizzato da YouGov. Il 75% dei sudditi ora preferisce il Principe William che nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con il cancro del padre e della moglie e allo stesso tempo con i suoi doveri istituzionali e di padre. Senza dimenticare la faida col fratello Harry. Il Principe del Galles ha così raggiunto un alto indice di gradimento. Kate è scivolata al secondo posto con il 74% delle preferenze.