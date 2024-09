Shakira contro il fisco: "Io vittima, ho patteggiato solo per i figli"

Shakira ha pubblicamente attaccato il fisco spagnolo dopo aver ammesso di aver evaso 14.5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 e accettando il pagamento di una multa milionaria da quasi 24 milioni di euro. In una lettera aperta pubblicata su El Mundo la cantante ha criticato duramente l’atteggiamento del fisco, accusandolo di aver costruito una narrativa "artificiosa" per dimostrare che risiedeva in Spagna dal 2011, basandosi sul suo rapporto con l'ex calciatore Gerard Piqué, conosciuto ai Mondiali 2010. A detta della popstar una "strategia" intrisa di "pregiudizi maschilisti", che presuppone che una donna debba seguire un uomo, anche contro i propri interessi.

Shakira "costretta dal fisco spagnolo a pagare la multa"

Shakira non ha esitato a definire "infantile e moralista" la versione fornita dall'Agenzia Tributaria, precisando che le sue finanze sono state esaminate e approvate da istituzioni come la Casa Bianca e l'Irs negli Stati Uniti, senza riscontrare irregolarità. "Prepotenza di Stato", ha ribadito la colombiana, chiarendo che la sua decisione di arrivare ad un accordo è stata motivata solo ed esclusivamente dalla volontà di proteggere i suoi figli e non da codardia o senso di colpa.

Oggi Shakira non vive più in Spagna

Complice i problemi col fisco ma soprattutto la fine della lunga relazione con Piqué, Shakira oggi non vive più in Spagna. Si era trasferita a Barcellona per amore ma da qualche tempo è rientrata a Miami con i figli Milan e Sasha.